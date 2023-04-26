Дом по реновации с подземной автостоянкой введут на улице Металлургов в 2023 году

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В районе Перово на улице Металлургов в этом году введут в эксплуатацию жилой дом с подземной парковкой, построенный по программе реновации. Об этом сообщает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Главным украшением нового дома станет фасад. Его отделают панелями с облицовкой "под кирпич". В настоящее время полностью завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся фасадные работы, кладка стен, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, а также черновая отделка", – заявил Загрутдинов.

Жилой дом будет односекционным переменной этажности. Подземная одноуровневая автостоянка располагается под территорией внутреннего дворового пространства. На первом этаже откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей.

Всего в новостройке будет 174 квартиры, 130 из которых – двухкомнатные. Еще по 22 квартиры будут однокомнатными и трехкомнатными. При этом три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Кроме того, предусмотрена установка трех лифтов грузоподъемностью 1 000 килограммов.

Во дворе построят детскую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе реновации снесли 80 домов с начала этого года. Сейчас на их месте уже строят 66 новых жилых зданий. Больше всего домов в первые месяцы текущего года снесли на севере Москвы – 16 зданий, затем идет ЗАО, где сносу подверглись 14 домов, заявил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.