Жилой комплекс с пятью смотровыми площадками построят в Бутырском районе

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пять смотровых площадок появятся в составе нового жилого комплекса в Огородном проезде Бутырского района столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что площадки будут построены в пяти башнях комплекса, каждая из которых получила название в честь высочайших горных вершин.

"Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров. Остальные будут находиться на высоте 162, 161 и 76 метров", – рассказал он.

Посетив площадку, москвичи и гости столицы смогут увидеть центральную и северную части Москвы, а также такие достопримечательности, как Останкинская башня, Ботанический сад, ВДНХ, Кремль и другие, добавил заммэра.

"Каждая площадка спроектирована как лаундж-зона, оснащенная мягкой мебелью и панорамным остеклением. Здесь можно будет проводить фотосессии, различные праздники и мероприятия", – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова,

По ее словам, в рамках проекта планируется постройка школы на 325 мест и детского сада на 125 мест. Общая площадь всего комплекса составит более 225 тысячи квадратных метров.

Жилой комплекс будет возведен в две очереди. Сначала будет построен корпус на 731 квартиру площадью более 61,2 тысячи квадратных метров с подземной парковкой и торгово-досуговым центром, а после рядом с ним построят воркаут-площадку, зону отдыха, природный комплекс и другое, добавила Пятова.

В рамках второй очереди строительства будут построены четыре многоквартирных дома, торговая галерея и центр для семейного отдыха с развлекательными объектами. Рядом с домами появится ландшафтный парк, а все желающие смогут прогуляться по бульвару, который протянется через весь квартал.

"Данный жилой комплекс является первым проектом в Огородном проезде в рамках реорганизации производственной зоны Бутырского района. Как отмечал Сергей Собянин, в ходе редевелопмента бывших промзон повышенное внимание нужно уделять созданию комфортной для горожан среды", – сказала Пятова.

Она отметила важность инфраструктуры в комплексе, которой смогут пользоваться все жители района.

Ранее Бочкарев сообщал, что в Даниловском районе Москвы начались работы по возведению 13-этажного бизнес-центра площадью почти 32 тысячи квадратных метров. Строительные работы будут закончены в 2026 году.

