Многоквартирный дом по программе реновации построят на улице Верхние Поля в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый многоквартирный дом построят в рамках программы реновации в Люблине на улице Верхние Поля. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на постройку, заявил глава ведомства Игорь Войстратенко.

"В 15-м квартале района Люблино на месте пяти ветхих пятиэтажек появится новый дом переменной этажности общей площадью 41,5 тысячи квадратных метров. Для будущих жильцов в пешей доступности будет вся необходимая инфраструктура: через дорогу располагается корпус школы имени Артема Боровика, детская поликлиника и теннисный центр", – рассказал он.

Войстратенко добавил, что застройщиком выступает Московский фонд реновации, который уже может приступать к работе.

Будущее здание будет иметь П-образную форму и восемь секций. На последнем уровне появится подземная парковка для машин, первые этажи будут оборудованы колясочными и местом для консьержа, рассказал председатель комитета. При этом все первые этажи многоквартирного дома не будут жилыми, в них появятся коммерческие помещения.

Всего в доме будет 88 однокомнатных, 197 двухкомнатных и 63 трехкомнатные квартиры. В четырех из них установят специальную сантехнику и расширят проемы для жильцов с ограниченными возможностями здоровья, отметил Войстратенко.

На преддомовой территории появятся проезды к наземной стоянке, которая будет оборудована местами для машин маломобильных жильцов. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, проведут озеленение территории.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что в районе Перово на улице Металлургов в этом году будет введен в эксплуатацию жилой дом с подземной парковкой, построенный по программе реновации. Всего в новостройке будет 174 квартиры.

