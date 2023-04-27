Более пяти тысяч семей въехали в новые квартиры по программе реновации на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном административном округе Москвы около 5,2 тысячи семей, принявших участие в программе реновации, начали переселяться, 97% из них уже переехали в новые дома. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что еще 4,8 тысячи столичных семей обратились за бесплатной услугой "Помощь в переезде".

Отмечается, что в САО в процессе расселения в рамках программы реновации находится 14 домов, 16 уже были полностью расселены, еще 28 домов строители снесли для постройки нового жилья и необходимой инфраструктуры. Демонтаж начался с Бескудниковского района.

Левкин заявил, что первый этап осуществления программы реновации в САО выполнен наполовину, а в Молжаниновском районе реализация программы завершилась еще в 2021 году.

"В настоящее время около 13 тысяч жителей севера столицы более чем из пяти тысяч семей стали правообладателями новых квартир. Больше всего москвичей, заключивших договоры, проживают в Бескудниковском районе – свыше 5,2 тысячи", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что вторым по количеству расселенных граждан стал район Западное Дегунино, где ключи от новых квартир получили 2,5 тысячи человек, следом идет район Дмитровский, в котором договоры с департаментом удалось заключить более чем двум тысячам москвичей.

Ранее Гаман сообщал, что для реализации проектов по программе реновации столичные власти выделили более 31 гектара земли. Больше всего земли под строительство выделили в ЮВАО – 12 участков. В САО и ВАО выделили по 5 участков, в ЮЗАО и ЗАО – по 4 участка, в ЮАО – 3 участка, в СВАО – 2 участка, в ЦАО И СЗАО – по одному участку.

