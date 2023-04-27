Спрос на элитное жилье в Москве в марте вырос в 2,5 раза

Фото: 123RF/casamediacasamedia

Спрос на элитное жилье вырос в 2,5 раза в столице за март, если сравнивать с февралем текущего года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на агентство Intermark Real Estate.

Глава агентства Дмитрий Халин объяснил, что этот показатель всегда вырастает в начале весны. Однако, по его словам, такой высокий спрос был зафиксирован впервые.

Анализ рынка недвижимости показал, что объем сделок с элитным жильем составил 54% от общего количества покупок недвижимости в первые три месяца этого года.

Однако сделок с первичным жильем в первом квартале было заключено на 64% меньше, чем в прошлом году.

Ранее Росреестр зафиксировал в Москве снижение числа сделок на вторичном рынке недвижимости на 19% в первом квартале этого года. Тем не менее в марте по сравнению с февралем объем продаж увеличился на 36% и составил 14,8 тысячи.

В свою очередь, эксперт по недвижимости рассказал, стоит ли покупать квартиру в этом году. До конца года стоимость жилья в России может слегка снизиться, однако вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что ждать с его покупкой не стоит, если речь идет об улучшении жилищных условий, поскольку сейчас благоприятная ситуация именно с точки зрения широты выбора.



Аналитики рассказали о росте цен на жилье в России на 82%