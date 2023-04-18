Эксперт по недвижимости рассказал, стоит ли покупать квартиру в этом году

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До конца года стоимость жилья в России может слегка снизиться, однако вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что ждать с его покупкой не стоит, если речь идет об улучшении жилищных условий. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если вам нужно улучшить жилищные условия, то смысла ждать, конечно же, нет. Сейчас благоприятная ситуация именно с точки зрения широты выбора. К осени цены могут скорректироваться на 3–5%, но если же вы сейчас выйдете на сделку с продавцом, он и так может дать вам подобную скидку", – отметил специалист.

В то же время с продажей недвижимости он советует не спешить. Делать это стоит только в случае острой нужды в деньгах. Дело в том, что в России, конечно, есть альтернативные варианты сбережения средств, однако они зачастую не учитывают инфляцию, из-за чего многие предпочитают вкладываться именно в недвижимость.

Апрелев также объяснил, чем вызвано падение спроса на жилье в Москве. По его словам, ключевыми тут являются два фактора: значительный рост цен и снижение доступности ипотеки. Например, только в пандемию стоимость жилья в столице выросла примерно в полтора раза. Что касается ипотеки, то ставка по той же льготной программе раньше начиналась от 3–5% годовых. Сегодня она составляет 8%.

Ранее Росреестр зафиксировал в Москве снижение числа сделок на вторичном рынке недвижимости на 19% в первом квартале этого года. Тем не менее в марте по сравнению с февралем объем продаж увеличился на 36% и составил 14,8 тысячи.

