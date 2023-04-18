Продажи вторичного жилья в Москве упали на 19%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росреестр зафиксировал в первом квартале этого года снижение числа сделок с жильем на вторичном рынке недвижимости на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в минувшем марте число сделок со вторичным жильем оценивалось в 14,8 тысячи, что примерно на одну пятую меньше, чем годом ранее. Тем не менее этот показатель на 38% выше, чем в феврале текущего года, когда фиксировалось чуть больше 10 тысяч сделок.

В целом, несмотря на негативную статистику по результатам год к году, с начала 2023 года в месячном выражении динамика оценивается как положительная. Кроме того, мартовский показатель продаж схож с результатом 2020 года, когда москвичи приобрели 14,8 тысячи квартир на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что доля нераспроданных новостроек в Москве увеличилась до 42%. На начало апреля объем строящегося жилья в столице составил 16,2 миллиона квадратных метров, из них около 10 миллионов "квадратов" были нераспроданными.

