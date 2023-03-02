В Москве стали чаще выставлять на продажу квартиры дешевле 10 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперты рынка недвижимости сообщили о возросшем объеме предложений среди квартир стоимостью дешевле 10 миллионов рублей, передает РБК.

Аналитики сервиса "Домклик" отмечают, что число квартир в данной ценовой категории в Москве выросло в 1,5–2 раза, то есть до уровня 16,8 тысячи против 9,8 тысячи годом ранее.

Схожую тенденцию выделили специалисты компании "Бест-Новострой". Аналитики сообщают, что в новостройках Москвы и ТиНАО можно приобрести порядка 18,2 тысячи квартир. В феврале 2022 года на продажу были выставлены около 9,9 тысячи лотов.

Больше всего квартир дешевле 10 миллионов рублей можно найти в новостройках в Юго-Восточном административном округе Москвы – 21,5% от общего числа таких жилых помещений. 15,3 и 14,4% от объема предложения занимают САО и ЗАО соответственно.

На вторичном рынке число квартир дешевле 10 миллионов рублей выросло с 4 до 9,4 тысячи, согласно данным экспертов сервиса ЦИАН. Лидером по числу таких объектов является ТиНАО – здесь 27% таких помещений.

Ранее руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев назвал самые дорогие районы Москвы с точки зрения стоимости аренды квартир.

В топ-3 вошли Арбат, Пресненский район и Хамовники. Разброс цен – от 180 до 200 тысяч.

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