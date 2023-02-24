Участок в Митине реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столичном районе Митино реорганизуют неэффективно используемый участок в рамках программы комплексного развития территорий . Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На территории общей площадью свыше пяти гектаров возведут общественно-деловую недвижимость и производства, где будет создана почти тысяча новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что участок расположен вдоль Путилковского шоссе, вблизи границы с Подмосковьем. В его реорганизацию вложат порядка 4 миллиардов рублей, при этом ежегодные поступления в бюджет города после его реализации превысят 310 миллионов рублей.

Сейчас на указанной территории расположены складские помещения. Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, вместо них там возведут общественно-деловые объекты и производства общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино реорганизуют три неэффективно используемых участка площадью 7,31 гектара. На них возведут жилые дома и административные здания.



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