Более 7,5 млн квадратных метров недвижимости построят в Москве по 25 городским проектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал о реализации 25 проектов комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков, в рамках которых в Москве построят свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Вложения в редевелопмент составят около 705 миллиардов рублей, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект для города после реализации проектов оценивается почти в 30 миллиардов рублей", – отметил он.

По словам Ефимова, работы по комплексному развитию территорий будут проводиться на участках общей площадью свыше 366 гектаров.

Инвесторы взяли на себя 10 проектов, для еще 15 назначили операторов.

Реорганизация некоторых столичных территорий уже близится к завершению, на других участках работы только начинаются.

В рамках реализации проектов:

создадут 87 тысяч новых рабочих мест;

построят более 3,8 миллиона квадратных метров жилья и свыше 1,8 миллиона квадратных метров современных промышленных предприятий;

обустроят около 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов.

Ранее сообщалось, что про программе комплексного развития неэффективно используемых территорий реорганизуют участок бывшей промзоны в Щукине. Площадь территории составляет около 4,8 гектара.

Реорганизация участка позволит создать в городе 120 дополнительных рабочих мест. Сейчас территория используется неэффективно: на ней размещаются гаражи и автомойка.



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