Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участок бывшей промзоны Южное Очаково реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Приняли решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны Южное Очаково, территория 3", – сообщил мэр.

Площадь земельного объекта составляет 5,21 гектара. Благодаря инвестированию в проект реорганизации 8,28 миллиарда рублей на территории бывшей промзоны появятся магазины, банковские отделения, офисные пространства и высокотехнологичные производства общей площадью 107,1 тысячи квадратных метров.

После реорганизации участка в городе появятся более 2,1 тысячи новых рабочих мест.

Собянин добавил, что в настоящее время в Москве работают над реорганизацией 25 неэффективно используемых участков. Общий объем инвестиций в проекты превышает 700 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что про программе комплексного развития неэффективно используемых территорий реорганизуют участок бывшей промзоны в Щукине. Площадь территории составляет около 4,8 гектара.

Реорганизация участка позволит создать в городе 120 дополнительных рабочих мест. Сейчас территория используется неэффективно: на ней размещаются гаражи и автомойка.



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