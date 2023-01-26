Город выставил на торги право на реорганизацию участка бывшей промзоны Владыкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Владыкино в СВАО Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня открылся прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории бывшей промзоны Владыкино, расположенной вдоль Сигнального проезда", – сообщил он.

Территория располагается неподалеку от станции "Владыкино" Московского метрополитена и одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК).

В настоящее время на участке размещены парковки и складские помещения. Реорганизация территории увеличит число рабочих мест в городе на 5,5 тысячи.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что победитель торгов сможет разместить на участке производственные и общественно-деловые объекты: гостиницу, технопарк, помещения для городских нужд, магазины, ФОК и другие постройки. Начальная стоимость лота составляет 76,1 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 марта. Торги за получение права на комплексное развитие территории состоятся 20 марта.

До этого в Москве стартовал прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития участка бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы площадью 15,34 гектара в районе Западное Дегунино. Заявки на участие будут принимать до 2 марта. Реорганизация участка позволит создать в городе около 6,8 тысячи новых рабочих мест.



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