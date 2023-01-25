Фото: aeondevelopment.ru

Бани на воде впервые возведут на Москве-реке в промзоне Южный порт, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на слова председателя совета директоров девелоперской компании "Ферро-строй" Григория Ваулина.

В Южном порту компании "Ферро-строй" и "Аеон Девелопмент" (AEON Corporation) планируют построить высотный квартал на площади 1,5 миллиона квадратных метров. Новый квартал будет включать как жилую застройку, так и деловую.

"На набережной проекта, в частности, запланированы рестораны на воде и плавучие бани. Мы планируем построить примерно десять таких бань, каждая будет на 300 квадратных метров. Они будут общедоступными", – сказал Ваулин.

Директор компании отметил, что жителям квартала будут предоставляться скидки на посещение плавучих бань.

По словам Ваулина, со стороны инженерии сложности не ожидаются. Бани будут располагаться на оборудованных понтонах, как в Скандинавии. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность для посетителей, будет оборудована отдельная станция пожаротушения.

Ранее сообщалось, что специалисты обустроят на территории промзоны Южный порт общественно-деловой комплекс и развитую набережную.

Южный порт представляет собой важную для столицы территорию, а после реализации инфраструктуры он станет еще одним знаковым объектом города.



Набережная и яхт-клуб появятся в районе промзоны Южный порт

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