Набережную с причалом обустроят в столичной промзоне "Южный порт"

Фото: stroi.mos.ru/МОСКОМАРХИТЕКТУРА

Специалисты обустроят на территории промзоны "Южный порт" общественно-деловой комплекс и развитую набережную. Об этом информирует пресс-служба Москомархитектуры.

"Один из объектов – многофункциональный общественно-деловой комплекс – будет интегрирован с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) "Южный порт" и пешеходной эспланадой. С соседним берегом квартал свяжет канатная дорога", – поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, "Южный порт" представляет собой важную для столицы территорию, а после реализации инфраструктуры он станет еще одним знаковым объектом города. На данный момент москвичи не могут попасть на береговую линию, однако специалисты настроены сделать ее точкой притяжения жителей.

Кроме того, проектом предусмотрено возведение двух школ, двух детских садов, а также подстанции скорой помощи. На территории обустроят яхт-клуб, причал для морского трамвая и места для ресторанов.

Ранее сообщалось, что специалисты построят дом в стиле неомодерн в районе Дорогомилово на западе Москвы. Здание будет выполнено в белом цвете. Его главной особенностью станут арки и арочные окна разной высоты.

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