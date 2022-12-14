Многофункциональный центр с паркингом построят в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Солнцево планируют возвести многофункциональный центр с паркингом, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель комитета Анастасия Пятова рассказала, что суммарная площадь объекта составит около 9 870 квадратных метров, в том числе площадь паркинга – около 5 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для последующего выставления участка на торги приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК), возглавляемой Сергеем Собяниным.

"Функциональное назначение позволит разместить в нем офисы, магазины, банки, объекты общепита, объекты для проведения развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также паркинг", – рассказала Пятова.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в нынешнем году столичные власти предоставили в аренду инвесторам пять земельных участков под строительство многофункциональных центров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

До этого стало известно, что до конца текущего года на торги выставят земельный участок под строительство многофункционального комплекса, расположенный на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное. Срок строительства здания составит 10 лет и восемь месяцев.

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