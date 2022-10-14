Многофункциональный центр построят на Алтуфьевском шоссе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Земельный участок под строительство многофункционального комплекса, расположенный на Алтуфьевском шоссе в столичном районе Отрадное, выставят на торги до конца текущего года, заявил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В четвертом квартале на городские торги будет выставлен земельный участок на Алтуфьевском шоссе площадью 0,95 гектара. Победитель аукциона сможет построить здесь многофункциональный комплекс общей площадью 30,4 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться офисы, различные магазины и кафе", – сказал он.

Гаман уточнил, что срок строительства здания составит 10 лет и восемь месяцев. Отмечается, что земельный участок расположен непосредственно рядом с Алтуфьевским шоссе и станцией Дегунино первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), что обеспечит хорошую транспортную доступность будущего центра.

Ранее столичные власти одобрили проект планировки территории в Хорошевском районе. Земельный участок располагается между Хорошевским шоссе, улицами Розанова, 1-й Магистральной и 5-й Магистральной. Отмечается, что общая площадь указанной территории составляет 87 гектаров.

На территории земельного объекта планируют возвести 1,25 миллиона квадратных метров недвижимости, 975 тысяч из которых будет отведено под жилые пространства.

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