Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы построят в Москве 73 школы и детских сада на 31 тысячу мест по договорам участия, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 73 школы и детских сада почти на 31 тысячу мест. Объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 53 миллиарда рублей", – сказал он.

В мэрии напомнили, что Сергей Собянин утвердил новый механизм строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в феврале 2021 года. Городские власти заключают с девелоперами договоры участия в развитии и благоустройстве территорий Москвы, а те строят необходимые объекты в соответствии с проектами планировки застраиваемых территорий. Отмечается, что застройщик имеет право содержать построенные здания самостоятельно или передать их городу.

"Больше всего школ и детских садов – 35 – будет построено в ТиНАО, они рассчитаны на 18,4 тысячи человек. Внутри МКАД учебные заведения на 12,5 тысячи мест расположатся в семи округах: 10 – на юго-востоке столицы, восемь – на северо-востоке, шесть – на западе, пять – на юге, четыре – на северо-западе, три – на севере и два – на востоке", – заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.

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