На северо-западе Москвы построят теннисный центр – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четырехэтажный теннисный центр построят в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владение 71/17. Подробнее о реализации проекта рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени выполнены разработка котлована и устройство фундаментной плиты. На объекте ведутся монолитные работы по устройству надземной части", – рассказал он.

Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров. В составе центра предусмотрены:

шесть теннисных кортов;

зал настольного тенниса на восемь столов;

два зала для сквоша;

тренажерный зал;

тренерские и сопутствующие помещения;

магазин спортивного инвентаря;

буфет для занимающихся и сотрудников на 26 посадочных мест.

теннису;

сквошу;

настольному теннису;

силовой и общефизической подготовке;

теннису для детей старше 10 лет.

Начальник департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что теннисный центр сможет ежедневно принимать 94 занимающихся. В нем планируется проводить тренировки по:Ранее стало известно, что вблизи деревни Говорово началось строительство многофункционального спортивного комплекса за счет средств инвестора. В его состав войдет школа по обучению стрелковым дисциплинам, ориентированным на олимпийские виды. Обучаться там смогут все желающие. Ввод первой очереди запланирован на начало 2023 года.

В новом спорткомплексе планируется установить оборудование для классической стендовой стрельбы. Кроме того, посетителям предложат закрытые тиры, пункты питания и спортивные площадки. Строительство пройдет на участке в 10 гектаров.



Москвичи смогут бесплатно тренироваться на нескольких площадках города

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