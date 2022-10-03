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Город

11:50

На северо-западе Москвы построят теннисный центр – Бочкарев

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четырехэтажный теннисный центр построят в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владение 71/17. Подробнее о реализации проекта рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени выполнены разработка котлована и устройство фундаментной плиты. На объекте ведутся монолитные работы по устройству надземной части", – рассказал он.

Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров. В составе центра предусмотрены:

  • шесть теннисных кортов;
  • зал настольного тенниса на восемь столов;
  • два зала для сквоша;
  • тренажерный зал;
  • тренерские и сопутствующие помещения;
  • магазин спортивного инвентаря;
  • буфет для занимающихся и сотрудников на 26 посадочных мест.

Начальник департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что теннисный центр сможет ежедневно принимать 94 занимающихся. В нем планируется проводить тренировки по:

  • теннису;
  • сквошу;
  • настольному теннису;
  • силовой и общефизической подготовке;
  • теннису для детей старше 10 лет.

Ранее стало известно, что вблизи деревни Говорово началось строительство многофункционального спортивного комплекса за счет средств инвестора. В его состав войдет школа по обучению стрелковым дисциплинам, ориентированным на олимпийские виды. Обучаться там смогут все желающие. Ввод первой очереди запланирован на начало 2023 года.

В новом спорткомплексе планируется установить оборудование для классической стендовой стрельбы. Кроме того, посетителям предложат закрытые тиры, пункты питания и спортивные площадки. Строительство пройдет на участке в 10 гектаров.

Москвичи смогут бесплатно тренироваться на нескольких площадках города

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