Инвесторы возвели около 1,2 млн "квадратов" спортивной недвижимости в Москве за 10 лет

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В период с 2011 до конца 2021 года инвесторы возвели в Москве 90 спортивных объектов площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Среди этих объектов – как районные спортивные площадки и физкультурные центры, так и сооружения мирового уровня, пригодные для тренировок профессионалов и проведения соревнований самого высокого уровня", – объяснил Бочкарев.
Он добавил, что за аналогичный период за счет средств городского бюджета в столице построили 63 спортивных объекта. Общая площадь сооружений составила около 500 тысяч квадратных метров.
С начала 2022 года в городе появились 14 новых объектов подобного типа общей площадью в 100 тысяч квадратных метров. Половина из них построена за счет инвесторов.
"Совсем недавно началась активная фаза строительства стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова. В рамках комплексного проекта инвестор возведет новый городской квартал и обновленный спортивный кластер со стадионом, физкультурным комплексом и секциями для занятий разными видами спорта", – рассказал Бочкарев.
Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Москве продолжается строительство 15 спортивных объектов. Всего в 2022 году рассчитывают сдать в эксплуатацию 10 объектов.
До конца года планируется закончить работы на территории спорткластера "Воробьевы горы", сдать в эксплуатацию два футбольных поля, спорткомплекс в Зеленограде и BMX-велодром, добавил Загрутдинов.
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