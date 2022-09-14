Дворец спорта в составе ТПУ "Некрасовка" введут в эксплуатацию в начале 2023 года

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Дворец спорта в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" введут в эксплуатацию в начале 2023 года, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время ведется чистовая отделка.

"Сейчас выполняется устройство напольного спортивного покрытия в функциональных зонах, покраска стен, устройство декоративной штукатурки и потолков. Продолжается монтаж технологического оборудования в зоне ледовой арены, ведется благоустройство территории", – отметил Загрутдинов.

Он уточнил, что общая строительная готовность объекта составляет 80%. Так, уже выполнены несущие и ограждающие конструкции, кровля, сделана черновая отделка. Специалисты завершают работы по внутренним инженерным системам. Смонтированы чаши бассейнов из нержавеющей стали и системы водоподготовки.

Отмечается, что в комплексе площадью более 21 тысячи квадратных метров будет 12 функциональных зон. Там будут учиться, в также проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта.

Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на территории олимпийского комплекса "Лужники" появится большой стрелковый комплекс.

Функционально здание разделят на помещения стрелкового клуба и помещения центра проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В первом случае в состав помещений войдут стрелковые галереи, интерактивный тир, помещение оружейной мастерской, магазин аксессуаров для стрельбы и буфет.

