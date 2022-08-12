В "Лужниках" появится большой стрелковый комплекс

Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют осенью

На территории олимпийского комплекса "Лужники" появится большой стрелковый комплекс, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

"Лужники" на основе тех решений, которые принимались правительством Москвы и лично Сергеем Собяниным, стали спортивным кластером. Помимо того, что это всегда было место спорта, помимо футбольного объекта и объекта плавания, ведутся большие работы по строительству других объектов спортивного назначения как внутри помещений, так и по всей территории, которую мы за прошедшие годы реконструировали и благоустроили", – сказал Бочкарев.

Большой стрелковый комплекс будет двухэтажным. Функционально здание разделят на помещения стрелкового клуба и помещения центра проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В первом случае в состав помещений войдут стрелковые галереи, интерактивный тир, помещение оружейной мастерской, магазин аксессуаров для стрельбы и буфет.

Вторая группа помещений включит в себя стрелковую галерею с операторской, помещение проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В каждой зоне разместят вестибюльную группу, комнату хранения оружия, помещение выдачи и чистки оружия, комнату инструктажа, медпункт и другие помещения.

На первом этаже здания оборудуют стрелковые галереи на дистанции 25, 50 и 100 метров, раздевалки для тренеров и спортсменов, санузлы, технологические помещения стрелковых зон. Также здесь появятся кафе, буфет и зона вендинговых автоматов.

На втором этаже разместятся помещения общественного питания, административные кабинеты, серверная, многофункциональный зал, комнаты инструктажа и терраса. Для посетителей оборудуют интерактивный тир.

Ранее Бочкарев сообщил, что более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет. По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов. Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.