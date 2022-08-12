В "Лужниках" появится большой стрелковый комплекс

16:33
Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют осенью
На территории олимпийского комплекса "Лужники" появится большой стрелковый комплекс, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.
"Лужники" на основе тех решений, которые принимались правительством Москвы и лично Сергеем Собяниным, стали спортивным кластером. Помимо того, что это всегда было место спорта, помимо футбольного объекта и объекта плавания, ведутся большие работы по строительству других объектов спортивного назначения как внутри помещений, так и по всей территории, которую мы за прошедшие годы реконструировали и благоустроили", – сказал Бочкарев.
Большой стрелковый комплекс будет двухэтажным. Функционально здание разделят на помещения стрелкового клуба и помещения центра проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В первом случае в состав помещений войдут стрелковые галереи, интерактивный тир, помещение оружейной мастерской, магазин аксессуаров для стрельбы и буфет.
Вторая группа помещений включит в себя стрелковую галерею с операторской, помещение проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В каждой зоне разместят вестибюльную группу, комнату хранения оружия, помещение выдачи и чистки оружия, комнату инструктажа, медпункт и другие помещения.
На первом этаже здания оборудуют стрелковые галереи на дистанции 25, 50 и 100 метров, раздевалки для тренеров и спортсменов, санузлы, технологические помещения стрелковых зон. Также здесь появятся кафе, буфет и зона вендинговых автоматов.
На втором этаже разместятся помещения общественного питания, административные кабинеты, серверная, многофункциональный зал, комнаты инструктажа и терраса. Для посетителей оборудуют интерактивный тир.
Ранее Бочкарев сообщил, что более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет. По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов. Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: