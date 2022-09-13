В Москве продолжается строительство 15 спортивных объектов

16:31
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице сейчас строится 15 спортивных объектов, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, эти учреждения смогут посещать свыше 2,1 тысячи человек в смену. Он рассказал, что до конца года начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Гольяново на востоке столицы.
Всего в 2022 году рассчитывают сдать в эксплуатацию 10 объектов. Половина из них уже готова. В частности, речь идет о Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках, ФОКе с бассейном в районе Чертаново, легкоатлетическом манеже на Инженерной улице и ФОКе с бассейном в Измайлове. Также завершилась реконструкция футбольного стадиона "Москвич".
До конца года планируется закончить работы на территории спорткластера "Воробьевы горы", сдать в эксплуатацию два футбольных поля, спорткомплекс в Зеленограде и BMX-велодром.
"Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строятся общедоступные спортивные комплексы, обновляются площадки в парках и во дворах", – заключил Загрутдинов.
10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". По мнению президента, самбо в России занимает место национального вида спорта. В свою очередь, Собянин заметил, что спортсмены достойны такого дворца.
Уникальная особенность заключается здания в зеркальном акустическом потолке и витражном остеклении. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение используется на объектах подобного уровня впервые.
Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в "Лужниках"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: