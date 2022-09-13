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Спорт

16:31

В Москве продолжается строительство 15 спортивных объектов

городспортстроительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице сейчас строится 15 спортивных объектов, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, эти учреждения смогут посещать свыше 2,1 тысячи человек в смену. Он рассказал, что до конца года начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Гольяново на востоке столицы.

Всего в 2022 году рассчитывают сдать в эксплуатацию 10 объектов. Половина из них уже готова. В частности, речь идет о Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках, ФОКе с бассейном в районе Чертаново, легкоатлетическом манеже на Инженерной улице и ФОКе с бассейном в Измайлове. Также завершилась реконструкция футбольного стадиона "Москвич".

До конца года планируется закончить работы на территории спорткластера "Воробьевы горы", сдать в эксплуатацию два футбольных поля, спорткомплекс в Зеленограде и BMX-велодром.

"Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строятся общедоступные спортивные комплексы, обновляются площадки в парках и во дворах", – заключил Загрутдинов.

10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". По мнению президента, самбо в России занимает место национального вида спорта. В свою очередь, Собянин заметил, что спортсмены достойны такого дворца.

Уникальная особенность заключается здания в зеркальном акустическом потолке и витражном остеклении. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение используется на объектах подобного уровня впервые.

Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в "Лужниках"

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