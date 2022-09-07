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Город

08:50

Зона спортивного отдыха появится в Битцевском лесу

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр "Спортивный ландшафт" для активного и спокойного отдыха появится в Битцевском лесу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Центр создадут на участке леса, где ранее располагались гаражи, в районе Чертаново Северном. В настоящее время на объекте располагается несколько организованных дорожек, вдоль которых установлены лавочки и несколько тренажеров для воркаута. При этом большая часть территории покрыта стихийными тропами, которые осенью и весной становятся непроходимыми.

"На территории приведем в порядок дорожки и зону для воркаута, сделаем новые спортивные и детские площадки. Они разместятся на открытых участках и деликатно впишутся в природный ландшафт", – рассказал замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

На участке заменять покрытия дорожек, а во время обновления площадки для воркаута установят параллельные брусья, тройной турник, скамью с упорами и шведскую стену. Рядом появится детская площадка. Кроме того, на территории оборудуют спортивную зону с универсальной рамой для функционального тренинга, площадки для панна-футбола.

Мельников добавил, что в Битцевском лесу обустроят площадку для настольного тенниса, а около нее – памп-трек. Вместо снесенных гаражей появится площадка для выгула и дрессировки животных, парковка на 18 машин.

Ранее сообщалось, что новый скейт-парк в парке 60-летия Октября создали в рамках программы "Мой район". Площадь объекта составила один гектар. Заниматься в парке смогут как новички, так и профессиональные райдеры. Отмечается, что площадку разделили на две зоны: Street и Air. Первая подойдет для уличного стиля катания, вторая – для отработки трюков в воздухе.

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