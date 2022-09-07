В столице завершается благоустройство более 2,5 тысячи дворов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в программу благоустройства по предложениям жителей включили более 2,5 тысячи дворов, работы будут завершены в сентябре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, самые частые просьбы горожан – добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки.

В частности, в дворах обновили детские и спортивные площадки, установили фонари. Кроме того, там, где это позволяло пространство, установили скамейки, уличные качели и беседки. Также специалисты обустраивают газоны и клумбы, позже высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили благоустройство территории около станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро. Работы проводили в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова. В рамках благоустройства специалисты привели в порядок тротуары и дорожки в скверах.

До этого сообщалось, что новые скейт-парк и памп-трек появились в будущем парке "Яуза". Современные спортивные площадки создали напротив дома 30 по Широкой улице и в Извилистом проезде.

