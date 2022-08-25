Новые скейт-парк и памп-трек появились в будущем парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Комплекс городского хозяйства Москвы"

В строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" обустроили новые скейт-парк и памп-трек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Современные спортивные площадки создали напротив дома 30 по Широкой улице и в Извилистом проезде. Они входят в состав спортивных кластеров, которые сейчас создаются на участке от улицы Широкой до Енисейской", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скейт-парк площадью 1 200 квадратных метров приспособлен как для начинающих спортсменов в возрасте от шести лет, так и для опытных скейтеров. Кроме того, он подойдет для любителей BMX, самокатов и роликов.

Памп трек, площадь которого составляет 700 квадратных метров, имеет элементы для выполнения трюков в воздухе и ритм-секцию. Трасса подойдет как для взрослых, так и для детей.

Кроме того, в парке продолжаются работы по созданию других спортивных объектов. Так, на Широкой улице началось обустройство баскетбольной площадки, рядом с которой расположатся площадки для игры в городки, воркаута и павильоны проката.

"В Извилистом проезде обустраиваем ледовую площадку с хоккейной коробкой, многофункциональным павильоном и трибунами и зону воркаута. Завершаем устройство волейбольной площадки. Завершить работы планируем в конце третьего квартала этого года", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что в будущем парке "Яуза" создадут зону отдыха и экоплощадь. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Среди новых интересных проектов, которые планируют реализовать, – экоплощадь размером 450 квадратных метров, зона отдыха с перголами и площадка для йоги.

