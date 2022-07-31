Велопешеходный мост появится под МЦК в районе будущего парка "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В подмостовом пространстве МЦК и СВХ в рамках создания единого парка вдоль реки Яузы появится велопешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов, и тем более он не годится для занятий спортом. Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения", – пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что протяженность моста составит 100 метро. Он свяжет два района Москвы – Свиблово и Ростокино.

Ранее сообщалось, что в столице стартовали работы по созданию экоплощади и новой зоны отдыха в будущем парке "Яуза". Там уже сформировали металлокаркас, идет подготовка к укладке террасной доски.

