Более 10 столичных набережных благоустроят до 2026 года

09:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Специалисты благоустроят 11 столичных набережных до 2026 года, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, в четвертом квартале текущего года завершится благоустройство набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. Там появятся три причала со спусками к воде, две площадки для детей, выставочный зал, амфитеатр в единой конструкции с кафе и велопарковками.
До конца этого года благоустроят и Симоновскую набережную от Крутицкой набережной до Восточной улицы.
"Реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена на четверть, в 2023 году работы на ней будут завершены", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.
В будущем году специалисты благоустроят Шелепихинскую набережную.
В 2025 году планируется реконструировать Карамышевскую набережную, продолжить благоустройство набережной Марка Шагала и затона Новинки. Также работы запланированы на участках набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме.
В 2026 году благоустроят набережную Москвы-реки от парка "Фили" до театра "Мастерская Петра Фоменко" и Симоновскую набережную на участке до ТТК.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства столичных набережных. По словам мэра, в столице за последние 11 лет в порядок привели 36 набережных. Они объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Пример такого маршрута – дорога от Таганской до комплекса "Москва-Сити".
За прошлый год в столице благоустроили четыре набережных острова Балчуг: Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую. Кроме того, был открыт участок набережной Марка Шагала в бывшей промзоне ЗИЛ.
За 11 лет в Москве привели в порядок около 36 набережных
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