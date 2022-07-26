Более 10 столичных набережных благоустроят до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты благоустроят 11 столичных набережных до 2026 года, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в четвертом квартале текущего года завершится благоустройство набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. Там появятся три причала со спусками к воде, две площадки для детей, выставочный зал, амфитеатр в единой конструкции с кафе и велопарковками.

До конца этого года благоустроят и Симоновскую набережную от Крутицкой набережной до Восточной улицы.

"Реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена на четверть, в 2023 году работы на ней будут завершены", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

В будущем году специалисты благоустроят Шелепихинскую набережную.

В 2025 году планируется реконструировать Карамышевскую набережную, продолжить благоустройство набережной Марка Шагала и затона Новинки. Также работы запланированы на участках набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме.

В 2026 году благоустроят набережную Москвы-реки от парка "Фили" до театра "Мастерская Петра Фоменко" и Симоновскую набережную на участке до ТТК.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства столичных набережных. По словам мэра, в столице за последние 11 лет в порядок привели 36 набережных. Они объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Пример такого маршрута – дорога от Таганской до комплекса "Москва-Сити".

За прошлый год в столице благоустроили четыре набережных острова Балчуг: Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую. Кроме того, был открыт участок набережной Марка Шагала в бывшей промзоне ЗИЛ.

