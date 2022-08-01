Парки "Яуза" и "Сад будущего" в Москве объединят двумя велопешеходными мостами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парки спорта "Яуза" и "Сад будущего" в районе Ростокино на северо-востоке Москвы объединят двумя велопешеходными мостами протяженностью 20 и 25 метров. Об этом сообщили в Москомархитектуре.

"Сейчас кратчайшим путем пройти или проехать на велосипеде из одного парка в другой мимо промзоны Ростокинской камвольно-отделочной фабрики нелегко. Тротуары плохого качества, а где-то и вовсе отсутствуют, нет пешеходных переходов, велодорожек. Реконструкция уличной сети, соединяющей два крупных парка столицы, позволит создать здесь современное и комфортное городское пространство", – заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В пресс-службе уточнили, что благодаря реализации проекта будет решена проблема связности парковых территорий и затрудненного пешеходного движения. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на территориях парков появятся тротуары, беговые и велосипедные зоны. Кроме того, для посетителей установят указатели и парковки для велосипедов.

Ранее стало известно, что в будущем парке "Яуза" создадут зону отдыха и экоплощадь. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Среди новых интересных проектов, которые планируют реализовать, уточнил Бирюков, экоплощадь размером 450 квадратных метров, зона отдыха с перголами и площадка для йоги.

