Участки с историческим мощением сделали в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства восстановили историческое мощение проезжей части в нескольких переулках в районе Тверской улицы в центре Москвы, сообщил заммэра Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ходе мероприятий по благоустройству в Шведском тупике, Большом Гнездниковском и Брюсовом переулках выполнили по два фрагмента исторического мощения. Для этого использовали найденную там же старинную брусчатку. Для музейных участков подобрали места на тротуарах, где они хорошо заметны, но при этом не мешают пешеходам и велосипедистам", – сказал Бирюков.

Отмечается, что сохранившуюся историческую брусчатку часто находят при проведении земляных работ в центре города. Небольшие участки проезжей части со старой брусчаткой восстанавливаются на многих благоустроенных улицах в качестве своеобразного музея под открытым небом.

"Главная задача благоустройства исторических переулков – сохранить их колорит, но при этом добавить пространствам функциональности и комфорта. Основные работы планируется завершить ко Дню города", – говорится в сообщении.

Ранее столичные власти утвердили предмет охраны комплекса зданий Института физических проблем РАН имени Петра Капицы. Отмечается, что главный корпус 1935 года постройки, расположенный по адресу: улица Косыгина, дом 2, строение 1, дом физика Петра Капицы и другие здания ансамбля имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.