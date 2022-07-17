Почти 2 тыс объектов культурного наследия восстановили в Москве – Собянин

17 июля, 19:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве специалисты за последние 11 лет восстановили порядка двух тысяч объектов культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"С 2011 года мы восстановили почти две тысячи объектов культурного наследия Москвы. Сейчас в работе больше 500 памятников архитектуры", – написал мэр.
В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.
Реставрация последнего завершилась два года назад. Ей занимался частный инвестор. Теперь же расширен предмет охраны здания. В него вошло в том числе металлическое ограждение террас.
Ранее сообщалось о завершении основного этапа реставрации памятника Минину и Пожарскому. 13 июля его вернули на постамент на Красной площади. Теперь же специалисты займутся восстановлением гранитного постамента, укреплением фундамента и благоустройством прилегающей территории.
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