Почти 2 тыс объектов культурного наследия восстановили в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве специалисты за последние 11 лет восстановили порядка двух тысяч объектов культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"С 2011 года мы восстановили почти две тысячи объектов культурного наследия Москвы. Сейчас в работе больше 500 памятников архитектуры", – написал мэр.

В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.

Реставрация последнего завершилась два года назад. Ей занимался частный инвестор. Теперь же расширен предмет охраны здания. В него вошло в том числе металлическое ограждение террас.

Ранее сообщалось о завершении основного этапа реставрации памятника Минину и Пожарскому. 13 июля его вернули на постамент на Красной площади. Теперь же специалисты займутся восстановлением гранитного постамента, укреплением фундамента и благоустройством прилегающей территории.

