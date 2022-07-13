Памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент на Красной площади

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Государственного исторического музея

Специалисты завершили основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому. Утром 13 июля его вернули на Красную площадь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея.

"13 июля в 11:00 по московскому времени состоялся перенос скульптур Минина и Пожарского с реставрационного стола на постамент. <...> Сегодня мы можем сказать, что завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии", – сказал директор музея Алексей Левыкин.

Уточняется, что в рамках работ специалисты восстановили подвергшийся коррозии технологический каркас памятника, привели в порядок оболочку скульптур, провели патинирование, а также укрепили плинт, в том числе посредством создания нового каркаса. Теперь же реставраторы планируют продолжить косметические работы, заняться восстановлением гранитного постамента, укреплением фундамента и благоустройством прилегающей территории.

Ранее на Красной площади завершилась реставрация барельефов монумента Минину и Пожарскому. Из-за падения заднего барельефа в 2001 году для них планируется предусмотреть более надежное крепление, старое к тому же восстановить нельзя в силу его технического состояния.

По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, завершить все работы планируется осенью. Памятник откроют ко Дню народного единства, 4 ноября.

