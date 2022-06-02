Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На ВДНХ восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь". Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что скульптуры матроса и солдата, а также "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР были на фасаде павильона до 1958 года. Позднее декор был частично разобран либо скрыт временными специальными конструкциями, предназначенными для ремонта.
"В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне "Радиоэлектроника и связь" специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры. В ближайшее время они вновь займут свои места – на боковых устоях и над главным входом в павильон", – отметил заммэра.
По словам Бирюкова, сначала специалисты создали макеты фигур в масштабе 1 к 10, а после согласования с департаментом культурного наследия сделали их в натуральную величину. С них сняли формы, в которых создавались отдельные элементы. Собранные из нескольких элементов композиции загрунтовали и произвели покраску.
Заммэра рассказал, что в ходе ремонта сделали несколько по-настоящему уникальных находок. Так, в техническом помещении под фонтаном был найден оригинал головы скульптуры матроса. Впоследствии его использовали при воссоздании скульптуры.
Бирюков отметил, что за несколько лет специалисты восстановили 5 павильонов на ВДНХ. Среди них – павильон № 5 "Физика", № 7 "Семена", № 29 "Цветоводство и озеленение", № 71 "РСФСР" и № 30 "Микробиологическая промышленность".
"Во время работ все сохранившиеся элементы архитектуры и декора бережно восстанавливаются, а утраченные воссоздаются по архивным материалам", – заключил заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в ходе работ были отреставрированы фасады, барельефы и старинные иконы.
В январе этого года Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в столице. На эти цели планировалось направить 857,8 миллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: