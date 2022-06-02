Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На ВДНХ восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь". Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что скульптуры матроса и солдата, а также "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР были на фасаде павильона до 1958 года. Позднее декор был частично разобран либо скрыт временными специальными конструкциями, предназначенными для ремонта.

"В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне "Радиоэлектроника и связь" специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры. В ближайшее время они вновь займут свои места – на боковых устоях и над главным входом в павильон", – отметил заммэра.

По словам Бирюкова, сначала специалисты создали макеты фигур в масштабе 1 к 10, а после согласования с департаментом культурного наследия сделали их в натуральную величину. С них сняли формы, в которых создавались отдельные элементы. Собранные из нескольких элементов композиции загрунтовали и произвели покраску.

Заммэра рассказал, что в ходе ремонта сделали несколько по-настоящему уникальных находок. Так, в техническом помещении под фонтаном был найден оригинал головы скульптуры матроса. Впоследствии его использовали при воссоздании скульптуры.

Бирюков отметил, что за несколько лет специалисты восстановили 5 павильонов на ВДНХ. Среди них – павильон № 5 "Физика", № 7 "Семена", № 29 "Цветоводство и озеленение", № 71 "РСФСР" и № 30 "Микробиологическая промышленность".

"Во время работ все сохранившиеся элементы архитектуры и декора бережно восстанавливаются, а утраченные воссоздаются по архивным материалам", – заключил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в ходе работ были отреставрированы фасады, барельефы и старинные иконы.

В январе этого года Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в столице. На эти цели планировалось направить 857,8 миллиона рублей.