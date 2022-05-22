Собянин рассказал о работе по сохранению архитектурного наследия московского метро

Фото: vk.com/mossobyanin
Столичные власти следят за сохранением исторического архитектурного облика Московского метрополитена, за последние годы более 20 станций были подвергнуты реставрации, сообщил Сергей Собянин.
"Мы очень бережно относимся к историческим станциям и следим, чтобы они сохраняли первоначальный облик. За последние несколько лет реставрационные работы проводились на более чем 20 станциях", – написал он в своем телеграм-канале.
Собянин напомнил, что на "Смоленской" и "Новослободской" реставраторы восстановили утраченные элементы декора и освещения, а на "Бауманской" были восстановлены скульптуры тружеников тыла и защитников Родины. Кроме того, капитальный ремонт перенесла станция "Рижская".
"К оформлению станций архитекторы подходили в духе своего времени. Так, например, в 1950-х использовали элементы, характерные для сталинского ампира. А в "хрущевские" годы строили проще и функциональнее, отдавая приоритет скорости", – отметил Собянин.
Мэр напомнил, что многие станции являются настоящими произведениями искусства, поэтому 48 из них были признаны памятниками культурного наследия. Так, станция "Маяковская" выделяется колоннами со стальной облицовкой в стиле сталинского неоклассицизма с элементами ар-деко, "Площадь Революции" – своими скульптурами, а "Новослободская" – витражами из цветного стекла.
"Москвичи и гости города ценят московское метро за его удобство, пунктуальность и уникальный дизайн. Это один из самых красивых и сложных архитектурных объектов страны", – добавил Собянин.
Ранее специалисты завершили реставрацию южного вестибюля станции "Динамо". В ходе работ был приведен в порядок фасад наземного павильона, в частности отреставрирована лепнина и декоративная штукатурка. Стенам вернули исторический цвет, купол с витражом и подсветкой восстановили. Также был проведен ремонт потолка, реставрация светильников на балконах и металлических решеток.
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