Эскалатор на станции метро "Римская" закроют на ремонт с 23 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции метро "Римская" (выходы № 1–4) Люблинско-Дмитровской линии станет временно недоступен для пассажиров с 23 мая. Об этом сообщается на сайте московского метро.

Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до 27 мая 2022 года.

Также с 12 мая закрыт на ремонт эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" на Замоскворецкую линию. Эскалатор откроют для пассажиров 24 июня.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в вестибюле станции метро "Комсомольская" рассчитывают завершить до конца 2022 года. Закрывать вестибюль не планируют. Для безопасности пассажиров зоны ремонта будут поочередно выгораживать.

В вестибюле заменят облицовку и коммуникации, а также восстановят гидроизоляцию. Кассы перенесут, поскольку на их месте появится проход из нового подуличного перехода от Ленинградского вокзала.