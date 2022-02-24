Ремонт вестибюля на станции метро "Комсомольская" планируют завершить до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ремонтные работы в вестибюле станции метро "Комсомольская" рассчитывают завершить до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Мы скоро начнем ремонт вестибюля станции "Комсомольская". Обновленный вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты", – говорится в сообщении.
Закрывать вестибюль не планируют. Для безопасности пассажиров зоны ремонта будут поочередно выгораживать.
В вестибюле заменят облицовку и коммуникации, а также восстановят гидроизоляцию. Кассы перенесут, поскольку на их месте появится проход из нового подуличного перехода от Ленинградского вокзала.
Развитие столичного метрополитена остается одним из приоритетных направлений работы города. За последние 10 лет сеть метро увеличилась в 1,5 раза. Так, с 2011 года построили 195,4 километра линий, 100 станций, 3 дополнительных вестибюля и 11 электродепо.
Ранее сообщалось, что станцию столичного метрополитена "Динамо" не будут закрывать для пассажиров на время ремонта. Начать работы планируют в апреле – июне 2022 года. Планируется, что реконструкция займет около года.
Южный вестибюль станции "Динамо" открыли после реставрации в Москве
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