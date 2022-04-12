Изготовление главного архитектурного элемента началось на станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Специалисты приступили к изготовлению металлических арок, которые станут основным элементом дизайна платформы станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Первые пилоны из нержавеющей стали в виде арочных порталов готовы. Всего изготовят 16 пилонов, после чего они поступят на стройплощадку", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с каждой стороны платформы будет по восемь порталов, через которые пассажиры будут проходить к поездам. Светодиодные светильники на кромках арок подчеркнут их форму. Уточняется, что дизайн станции "Рижская" был выбран по результатам открытого архитектурного конкурса.

По словам Бочкарева, специалисты планируют начать монтаж металлических пилонов после возведения основных конструкций платформы.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что монолитные работы на станции завершены на 90%. Гидроизоляция выполнена на 87%, продолжается монтаж инженерных систем станции.

"Архитектурно-отделочные работы ведутся в зонах вестибюля и пересадки на одноименную станцию Калужско-Рижской линии", – сказал Кравцов, добавив, что специалисты планируют начать отделку платформенного участка летом.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают монтаж четырех эскалаторов, которые связывают входной вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. По словам Бочкарева, работы планируют завершить в ближайший месяц. По его словам, данная станция расположена на глубине 63 метров, поэтому эскалаторы являются одними из самых длинных в метро – 95 метров каждый.

Станция "Рижская" БКЛ будет связана с одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

