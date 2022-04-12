Изготовление главного архитектурного элемента началось на станции "Рижская" БКЛ метро

09:56
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура
Специалисты приступили к изготовлению металлических арок, которые станут основным элементом дизайна платформы станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Первые пилоны из нержавеющей стали в виде арочных порталов готовы. Всего изготовят 16 пилонов, после чего они поступят на стройплощадку", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с каждой стороны платформы будет по восемь порталов, через которые пассажиры будут проходить к поездам. Светодиодные светильники на кромках арок подчеркнут их форму. Уточняется, что дизайн станции "Рижская" был выбран по результатам открытого архитектурного конкурса.
По словам Бочкарева, специалисты планируют начать монтаж металлических пилонов после возведения основных конструкций платформы.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что монолитные работы на станции завершены на 90%. Гидроизоляция выполнена на 87%, продолжается монтаж инженерных систем станции.
"Архитектурно-отделочные работы ведутся в зонах вестибюля и пересадки на одноименную станцию Калужско-Рижской линии", – сказал Кравцов, добавив, что специалисты планируют начать отделку платформенного участка летом.
Ранее сообщалось, что специалисты завершают монтаж четырех эскалаторов, которые связывают входной вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. По словам Бочкарева, работы планируют завершить в ближайший месяц. По его словам, данная станция расположена на глубине 63 метров, поэтому эскалаторы являются одними из самых длинных в метро – 95 метров каждый.
Станция "Рижская" БКЛ будет связана с одноименной станцией Калужско-Рижской линии.
"Это наш город": монтаж четырех эскалаторов завершается на станции "Рижская" БКЛ метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: