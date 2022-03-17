Длина перспективной Бирюлевской линии метро составит 21 км – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Длина перспективной Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней разместятся 10 станций, три из которых станут пересадочными, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Также проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

Он уточнил, что на будущей линии появятся станции с рабочими названиями "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Хлебная", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево".

Бочкарев подчеркнул, что ориентировочно завершить строительство Бирюлевской линии планируется до конца 2026 года.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в рамках проекта будут построены также электродепо "Бирюлево" и две соединительные линии.

"На будущей станции "Остров мечты" появится пересадка на действующую станцию "Технопарк" зеленой линии. Кроме того, будут созданы две пересадки на строящиеся линии: со станции "Кленовый бульвар" – на БКЛ и со станции "ЗИЛ" – на Троицкую линию", – отметил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро. По его словам, в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии.

Мэр отметил, что каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии.

