В Москве отреставрировали памятник героям Плевны на площади Ильинские Ворота

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Завершена реставрация часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в ходе работ были отреставрированы фасады, барельефы и старинные иконы. При этом отдельное внимание было уделено цвету фасадов.
"Сначала мы были несколько удивлены золотисто-коричневым оттенком его декоративных элементов, однако специалисты после детального изучения всех материалов подтвердили, что именно он является историческим. Теперь москвичи могут вновь любоваться памятником во всей его красе", – подчеркнул Емельянов.
Памятник имеет форму восьмигранного шатра, украшенного горельефами и барельефами, венками и лентами. На стенах часовни нанесены цитаты из Евангелия.
Во время реставрации фасадов специалисты расчистили стены от старого слоя краски, заделали трещины и швы, обработали поверхности защитными составами. Кроме того, эксперты отдельное внимание уделили воссозданию утраченных элементов декора.
Памятник был открыт 10 декабря 1887 года. Монумент возвели на пожертвования.
Ранее сообщалось, что в Мещанском районе на Кузнецком Мосту, 19, строении 1, завершился капитальный ремонт исторического здания. Это старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами. Дом является выявленным объектом культурного наследия.
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