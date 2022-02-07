В Москве отреставрировали памятник героям Плевны на площади Ильинские Ворота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершена реставрация часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в ходе работ были отреставрированы фасады, барельефы и старинные иконы. При этом отдельное внимание было уделено цвету фасадов.

"Сначала мы были несколько удивлены золотисто-коричневым оттенком его декоративных элементов, однако специалисты после детального изучения всех материалов подтвердили, что именно он является историческим. Теперь москвичи могут вновь любоваться памятником во всей его красе", – подчеркнул Емельянов.

Памятник имеет форму восьмигранного шатра, украшенного горельефами и барельефами, венками и лентами. На стенах часовни нанесены цитаты из Евангелия.

Во время реставрации фасадов специалисты расчистили стены от старого слоя краски, заделали трещины и швы, обработали поверхности защитными составами. Кроме того, эксперты отдельное внимание уделили воссозданию утраченных элементов декора.

Памятник был открыт 10 декабря 1887 года. Монумент возвели на пожертвования.

Ранее сообщалось, что в Мещанском районе на Кузнецком Мосту, 19, строении 1, завершился капитальный ремонт исторического здания. Это старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами. Дом является выявленным объектом культурного наследия.

