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Город

11:55

Усадебный дом в Большом Каретном переулке отреставрируют

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тверском районе столицы отреставрируют усадебный дом, расположенный в Большом Каретном переулке. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что уже выдано задание на разработку проектно-сметной документации.

"Усадебный дом в Тверском районе действительно нуждается в проведении работ по сохранению. Для этого необходимо разработать детальный проект, в котором будут расписаны все необходимые архитектурные и конструктивные решения", – приводятся в материале слова Емельянова.

Он отметил, что памятник представляет собой кирпичное здание с убранством фасадов в стиле ампир. Его украшают ленточный фриз, пилястры дорического ордена и другие элементы.

Главный дом усадьбы признан объектом культурного наследия федерального значения. Специалистам предстоит провести библиографические и историко-архивные исследования, а также изучить инженерно-технические особенности здания.

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского. Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.

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