Усадебный дом в Большом Каретном переулке отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Тверском районе столицы отреставрируют усадебный дом, расположенный в Большом Каретном переулке. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что уже выдано задание на разработку проектно-сметной документации.
"Усадебный дом в Тверском районе действительно нуждается в проведении работ по сохранению. Для этого необходимо разработать детальный проект, в котором будут расписаны все необходимые архитектурные и конструктивные решения", – приводятся в материале слова Емельянова.
Он отметил, что памятник представляет собой кирпичное здание с убранством фасадов в стиле ампир. Его украшают ленточный фриз, пилястры дорического ордена и другие элементы.
Главный дом усадьбы признан объектом культурного наследия федерального значения. Специалистам предстоит провести библиографические и историко-архивные исследования, а также изучить инженерно-технические особенности здания.
Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского. Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: