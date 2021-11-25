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Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы конца XVIII века – Дома Кеворкова. По словам мэра, в столице продолжается масштабная программа возрождения памятников старины. Так, с 2011 года специалисты отреставрировали уже 1,7 тысячи исторических зданий.

"В ближайшие дни планирую написать о реализации крупнейшего в мире за последние годы проекта возрождения промышленного объекта и его приспособления для использования под культурное пространство – реставрации ГЭС-2. Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать", – написал мэр в своем блоге.

По словам Собянина, свежим примером является реставрация Дома Кеворкова, который находится по адресу Люсиновская улица, дом 27, строение 1.

Он отметил, что здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. В советские годы дом приспособили под жилые квартиры для служащих Наркомата обороны. В постсоветский период здание было доведено до аварийного состояния, а в 2017 году там произошел пожар.

"В 2013 году правительство Москвы признало Дом Кеворкова выявленным объектом культурного наследия и взяло его под государственную охрану. Не раз и не два мы давали предписания нерадивому владельцу о необходимости проведения реставрационных работ", – отметил мэр.

В 2019 году, по словам градоначальника, здание выкупил новый собственник, который был готов вкладывать средства в реставрацию. На сегодняшний день работы близки к завершению.

Специалисты уже заменили окна и двери, отреставрировали фасад, воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры. Завершается реставрация интерьеров.

"После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия", – отметил мэр.

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2.

Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.