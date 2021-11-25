09:03
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы конца XVIII века – Дома Кеворкова. По словам мэра, в столице продолжается масштабная программа возрождения памятников старины. Так, с 2011 года специалисты отреставрировали уже 1,7 тысячи исторических зданий.
"В ближайшие дни планирую написать о реализации крупнейшего в мире за последние годы проекта возрождения промышленного объекта и его приспособления для использования под культурное пространство – реставрации ГЭС-2. Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать", – написал мэр в своем блоге.
По словам Собянина, свежим примером является реставрация Дома Кеворкова, который находится по адресу Люсиновская улица, дом 27, строение 1.
Он отметил, что здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. В советские годы дом приспособили под жилые квартиры для служащих Наркомата обороны. В постсоветский период здание было доведено до аварийного состояния, а в 2017 году там произошел пожар.
"В 2013 году правительство Москвы признало Дом Кеворкова выявленным объектом культурного наследия и взяло его под государственную охрану. Не раз и не два мы давали предписания нерадивому владельцу о необходимости проведения реставрационных работ", – отметил мэр.
В 2019 году, по словам градоначальника, здание выкупил новый собственник, который был готов вкладывать средства в реставрацию. На сегодняшний день работы близки к завершению.
Специалисты уже заменили окна и двери, отреставрировали фасад, воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры. Завершается реставрация интерьеров.
"После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия", – отметил мэр.
Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2.
Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: