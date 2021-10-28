Фасаду дома Пантелеева на улице Земляной Вал вернули исторический облик

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы
В столице завершилась реставрация фасада дома Пантелеева, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о здании XIX века, расположенного на улице Земляной Вал.
Здание известно как дом Пантелеева или дом Дуванова. Оно имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Во время работ реставраторы ориентировались на аналоги и архивные фотоснимки.
Большое внимание они уделили реставрации и воссозданию утраченного лепного декора. В ходе исследований они установили и вернули истинный оттенок стен дома – мягкий персиковый.
Как подчеркнул глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, леса уже демонтировали. Он уточнил, что во время реставрации фасадов строители сделали вычинку кирпичной кладки.
Они привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю. Лепнину реставрировали в мастерской, так как штукатурный слой находился в плохом состоянии, а деревянный сруб второго этажа нуждался в серьезных реставрационных работах.
По архивным материалам воссоздали две женские статуи, межэтажный карниз, а также фронтон с фигуркой купидона. В здании заменили кровлю и отреставрировали цоколь дома.
Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2.
Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.
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