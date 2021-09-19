Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

В Москве на ВДНХ появится самое большое в Европе колесо обозрения. Оно будет даже выше, чем в Лондоне. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр посетил ВДНХ, где идут работы по масштабной реконструкции.

В этом году на 99% закончили создание новой инженерной инфраструктуры и благоустроили более 300 гектаров территории комплекса.

В частности, завершена реставрация 23-х уникальных объектов культуры, расположенных на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.