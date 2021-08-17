В ГД оценили предложение премировать медработников, вакцинирующих граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею члена Общественной палаты Султана Хамзаева о премировании медицинского персонала, вакцинирующего население, сообщает РТ.

"Абсолютно "за", полностью согласна с таким мнением. Действительно, те, кто сегодня проводят вакцинацию, находятся в очень сложных условиях. Это не просто большая профессиональная нагрузка, это колоссальный еще и физический труд", – отметила она.

Бессараб добавила, что медикам предстоит вакцинировать максимально большое количество россиян, поэтому за это стоит не просто премировать, но и наградить более высокими наградами.

Ранее Султан Хамзаев обратился к Михаилу Мишустину с предложением премировать медицинских работников, осуществляющих массовую вакцинацию граждан от коронавируса.

В письме на имя премьер-министра Хамзаев отмечает, что с началом массовой вакцинации в 2021 году на средний и младший медицинский персонал легла огромная нагрузка, которая должна быть отмечена поощрением.

