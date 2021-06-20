Путин заявил, что выплаты медикам за борьбу с COVID-19 будут продолжены

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин анонсировал продолжение выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Известно, что президент России выступил с видеообращением по случаю Дня медицинского работника. Путин подчеркнул, что важнейшим вопросом является оплата труда в соответствии с нагрузкой и ответственностью медиков.
Глава государства заявил, что власти РФ направили на доплаты медработникам в пандемию уже 350 миллиардов рублей.
"Всего специальные выплаты получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения", – сообщил Путин.
Он добавил, что в планах властей страны есть пункт о продолжении данных выплат.
"Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок", – заключил Путин.
Ранее стало известно, что Прямая линия Путина с россиянами состоится 30 июня. Уточнялось, что программа выйдет в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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