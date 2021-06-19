Путин призвал запустить в 2021 году программу медицинской реабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России необходимо запустить программу по развитию системы медицинской реабилитации, заявил Владимир Путин. На данную инициативу, по словам президента, стоит выделить не менее 100 миллиардов рублей.

"Согласен с позицией "Единой России" и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", – отметил глава государства во время выступленияна съезде "Единой России".

Путин добавил, что порядка 60 миллиардов необходимо предусмотреть непосредственно до 2026 года. В ближайшее время должны быть развернуты широкие работы.

"Без парламента решить вопрос с бюджетом невозможно, вы в конечном итоге определяете параметры тех или иных статей расходов. Знаю, что, безусловно, противников выделения средств на подобные нужды никогда не бывает, тем не менее приоритеты должны быть расставлены, я пытаюсь это сделать хотя бы крупными мазками", – объяснил президент.

Ранее академик РАН Александр Румянцев заявил, что санаторно-курортное лечение является лучшим способом для реабилитации пожилых людей, переболевших коронавирусом. По мнению академика, пенсионерам необходимо выдавать минимум по одной путевке в санаторий в год.

