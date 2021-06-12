Эксперт предупредил об опасности смены часовых поясов для переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Людям, переболевшим COVID-19, сразу после выздоровления лучше отказаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает ТАСС.

"Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс", – отметил эксперт.

По его словам, также многое зависит от тяжести перенесенной болезни и наличия постковидного синдрома.

"Если у кого-то давление, память нарушается или еще что-то, то лучше никуда не ехать. В своей широте поехать в местный санаторий, пройти курс реабилитации", – рассказал Жемчугов.

Он отметил, что перед планированием отпуска нужно обсудить этот вопрос с врачом.

Ранее сообщалось, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к развитию у человека синдрома Гийенна-Барее. При этой болезни иммунная система человека поражает собственные нервы, отвечающие за движения мышц и передачу болевых, температурных и осязательных ощущений. В итоге это может привести к мышечной слабости, онемению ступней и кистей рук.