Эксперт предупредил об опасности смены часовых поясов для переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Людям, переболевшим COVID-19, сразу после выздоровления лучше отказаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает ТАСС.
"Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс", – отметил эксперт.
По его словам, также многое зависит от тяжести перенесенной болезни и наличия постковидного синдрома.
"Если у кого-то давление, память нарушается или еще что-то, то лучше никуда не ехать. В своей широте поехать в местный санаторий, пройти курс реабилитации", – рассказал Жемчугов.
Он отметил, что перед планированием отпуска нужно обсудить этот вопрос с врачом.
Ранее сообщалось, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к развитию у человека синдрома Гийенна-Барее. При этой болезни иммунная система человека поражает собственные нервы, отвечающие за движения мышц и передачу болевых, температурных и осязательных ощущений. В итоге это может привести к мышечной слабости, онемению ступней и кистей рук.
Эксперт рассказал, зачем нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19
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