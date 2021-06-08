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Наука

09:10

Ученые предупредили о смертельно опасном синдроме после коронавируса

наука медицина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ученые предположили, что в некоторых случаях заболевание коронавирусом может привести к смертельно опасному синдрому. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследование проводили научные работники Бирмингемского университета. Специалисты пришли к выводу, что существует риск развития аутоимунного заболевания, когда организм начинает бороться сам с собой. Для синдрома характерно поражение периферической нервной системы, в результате которого слабеют мышцы рук и ног.

Ученые напомнили, что в наиболее кризисных случаях синдром способен вызывать паралич разных систем человеческого организма.

Как рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, осложнение отмечается как у переболевших COVID-19 в легкой, так и в тяжелой формах. В группе риска находятся те, у кого уже есть иные аутоимунные заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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