Ученые предупредили о смертельно опасном синдроме после коронавируса

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Ученые предположили, что в некоторых случаях заболевание коронавирусом может привести к смертельно опасному синдрому. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследование проводили научные работники Бирмингемского университета. Специалисты пришли к выводу, что существует риск развития аутоимунного заболевания, когда организм начинает бороться сам с собой. Для синдрома характерно поражение периферической нервной системы, в результате которого слабеют мышцы рук и ног.

Ученые напомнили, что в наиболее кризисных случаях синдром способен вызывать паралич разных систем человеческого организма.

Как рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, осложнение отмечается как у переболевших COVID-19 в легкой, так и в тяжелой формах. В группе риска находятся те, у кого уже есть иные аутоимунные заболевания.