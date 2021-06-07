В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

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У SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, следует из статьи доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Специалисты нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которую ученые обычно используют для усиления заразности и летальности вирусов. Этот маркер говорит о том, что вставку сделали в лаборатории.

В природе CGG-CGG встречается очень редко. По заявлению Куэй и Мюллера, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет. По словам ученых, новый коронавирус просто не мог сам ее получить.

Они считают, что сторонникам теории о передаче нового коронавируса человеку от животных следует объяснить, по какой причине SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность – двойную CGG. Сложно поверить в то, что вирус самостоятельно повторил комбинацию, которую выбрали бы ученые.

Генетическое разнообразие SARS-CoV-2 существенно отличается в сравнении с естественными вирусами SARS и MERS, что ученые считают еще одним доказательством его искусственного происхождения.

Распространяясь среди людей, SARS и MERS быстро эволюционировали до наиболее заразных форм, в то время как SARS-CoV-2 появился у человека уже адаптированным и максимально агрессивным. Следующие несколько месяцев он не мутировал.

Ученые убеждены, что подобное возможно лишь в случае моделирования естественной эволюции вируса и выращивания его на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Подобным и занимаются лаборатории, изучающие мутации вирусов с приобретением функций.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали о доказательствах искусственного происхождения коронавируса.

По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть его искусственное происхождение. Одним из основных признаков такой теории стал ряд из четырех аминокислот в "шипе" коронавируса.