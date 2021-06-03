Попова заявила, что убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса нет

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Убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы смотрим, что публикуется. Пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано", – сообщила Попова.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали о доказательствах искусственного происхождения коронавируса.

По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть его искусственное происхождение. Одним из основных признаков такой теории стал ряд из четырех аминокислот в "шипе" коронавируса.