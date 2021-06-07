Врачи рассказали, у кого может развиться синдром Гийена-Барре после коронавируса

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Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал Москве 24, кто из переболевших коронавирусом более подвержен риску развития синдрома Гийена-Барре.

Ранее исследования, проведенные учеными из Бирмингемского университета, выявили, что коронавирусная инфекция может приводить к развитию этого недуга. Отмечается, что антитела, вырабатывающиеся после COVID-19, имеют схожие черты с теми, которые провоцируют аутоиммунные болезни кожи и сердца.

По данным специалистов, симптомы синдрома Гийена-Барре были выявлены у тех, кто перенес коронавирус как в легкой, так и в тяжелой форме. У пациентов наблюдались онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией.

Рустем Гайфутдинов пояснил, что первые признаки такого синдрома – необычные ощущения в конечностях.





Рустем Гайфутдинов невролог доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Синдром проявляется тем, что возникает покалывание, онемение, нарушение чувствительности в нижних конечностях. Далее это переходит на верхние конечности, может вовлекать дыхательную мускулатуру, это уже тяжелое осложнение.

Специалист также отметил, что в некоторых случаях может поражаться и лицевой нерв, возникать легкая слабость мимических мышц.

По его мнению, синдрому Гийена-Барре могут быть подвержены переболевшие коронавирусом люди, у которых уже есть аутоиммунные заболевания. "Как правило, в анамнезе у лиц есть склонность к другим аутоиммунным заболеваниям (аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет первого типа и другие). Или есть другие аутоиммунные заболевания у ближайших родственников", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам невролога, при своевременном обращении к врачу синдром Гийена-Барре успешно лечится.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский тоже не исключил, что этот недуг может возникнуть как осложнение после перенесенного коронавируса, однако это случается довольно редко.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Коронавирус может размножаться в эпителиальных клетках дыхательных путей, эпителиальных клетках кишечника и клетках нервной системы. Поэтому теоретически исключать то, что будут проявления со стороны нервной системы при COVID-19, мы не можем.

Вознесенский отметил, что Гийена-Барре – это именно неврологический синдром, характеризующийся нарушением работы нервов на уровне спинного мозга.

"Говорить о том, что это частое осложнение, характерное для новой коронавирусной инфекции, нельзя. Такое может возникать чаще у людей, у которых есть какая-то предполагающая симптоматика, то есть уже имеющиеся заболевания нервной системы неврологического аспекта", – указал врач в интервью с Москвой 24.

Вознесенский подчеркнул, что серьезно беспокоиться о возникновении такого недуга на фоне коронавируса на данный момент преждевременно.